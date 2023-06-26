У клієнтів одного із найбільшого банку Німеччини Росія вкрала частину акцій
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank заявив, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать. Акції зберігаються в Росії в іншому банку-депозитарії.
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо про ситуацію з німецьким банком
"Найбільший банк Німеччини заявив у примітці від 9 червня, що виявив дефіцит акцій, які підтверджують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення в Україну. Акції зберігаються в Росії в іншому банку-депозитарії", — розповідає агентство.
Сам банк Deutsche пояснює дефіцит рішенням Москви дозволити інвесторам депозитарних розписок у місцеві акції. Конвертація була проведена без "участі чи контролю" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.
Зазначається, що це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати у власність усі акції, на які вони мають право.
Нагадаємо, у квітні ми писали, що російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.