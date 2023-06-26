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У клієнтів одного із найбільшого банку Німеччини Росія вкрала частину акцій

26 червня 2023 20:33
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У клієнтів одного із найбільшого банку Німеччини Росія вкрала частину акцій
Логотип німецького Deutsche Bank. Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
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Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank заявив, що більше не може гарантувати повний доступ до російських акцій, які їм належать. Акції зберігаються в Росії в іншому банку-депозитарії.

Про це повідомляє Reuters

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"Найбільший банк Німеччини заявив у примітці від 9 червня, що виявив дефіцит акцій, які підтверджують депозитарні розписки, випущені банком до вторгнення в Україну. Акції зберігаються в Росії в іншому банку-депозитарії", — розповідає агентство.

Сам банк Deutsche пояснює дефіцит рішенням Москви дозволити інвесторам депозитарних розписок у місцеві акції. Конвертація була проведена без "участі чи контролю" німецького банку, і Deutsche не зміг узгодити акції компанії з депозитарними розписками.

Зазначається, що це перший великий банк, який офіційно повідомив власників депозитарних розписок про те, що вони можуть не отримати у власність усі акції, на які вони мають право.

Нагадаємо, у квітні ми писали, що російський "Дойче Банк", підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.

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