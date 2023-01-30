Черный медведь стал звездой соцсетей — в Колорадо животное сделало 400 селфи на фото ловушку

"Селфи" медведя

В США черный медведь стал звездой соцсетей после того, как 400 раз "сфотографировался" на фото ловушку в природном заповеднике. Из 580 снимков, сделанных камерой наблюдения в Колорадо, более четырех сотен — это "селфи" медведя.

О "фотосессии" животные рассказали в природном парке Boulder Open Space and Mountain Parks в Twitter.

"Фотосессия" черного медведя в заповеднике

Большинство животных, проходивших мимо одной из камер, установленных в природном парке Болдери, просто искали еду или тихое место для отдыха. Но этот медведь появлялся перед камерой снова и снова.

"Медведь имел "особый интерес" к камере и пользовался возможностью сделать еще одно "селфи". Мы всегда смеялись над теми снимками, да и никто бы не устоял", — говорит спикер парка Филипп Єйтс.

Администрация заповедника разместила несколько фото медведя в твиттере, и "звезда селфи" вскоре стала очень популярной в соцсетях.

В природном парке на 186 кв. км есть девять камер наблюдения за движением. Они активируются, когда животное проходит мимо них. Когда это случается, камера либо записывает короткое видео, либо делает снимок.

Обычно такие камеры помогают изучать животных с минимальным присутствием человека, фиксируют птиц, лис и медведей. Их устанавливают в местах с активным движением животных, определяющих по отпечаткам лап.

"Камеры помогают нам узнать, какие животные действительно живут в лесу, и что они делают в течение дней, недель или даже лет", — рассказывает эколог заповедника Кристиан Нунс.

Напомним, 19 января в Карпатах бурый медведь проснулся из зимней спячки. Это связано с аномально теплой зимой.