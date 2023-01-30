Чорний ведмідь став зіркою соцмереж — у Колорадо тварина зробила 400 селфі на фотопастку

"Селфі" ведмедя

У США чорний ведмідь став зіркою соцмереж після того, як 400 разів "сфотографувався" на фотопастку у природному заповіднику. З 580 знімків, зроблених камерою спостереження в Колорадо, понад чотири сотні — це "селфі" ведмедя.

Про "фотосесію" тварини розповіли у природному парку Boulder Open Space and Mountain Parks у Twitter.

"Фотосесія" чорного ведмедя у заповіднику

Більшість тварин, які проходили повз одну із камер, встановлених у природному парку Болдері, просто шукали їжу чи тихе місце для відпочинку. Але цей ведмідь з'являвся перед камерою знову і знову.

"Ведмідь мав "особливий інтерес" до камери і користувався можливістю зробити ще одне "селфі". Ми завжди сміялися з тих знімків, та й ніхто б не встояв", — каже речник парку Філіп Єйтс.

Адміністрація заповідника розмістила кілька фото ведмедя у твіттері, і "зірка селфі" скоро стала дуже популярною у соцмережах.

Загалом у природному парку на 186 кв. км є дев'ять камер спостереження за рухом. Вони активуються, коли тварина проходить повз них. Коли це трапляється, камера або записує коротке відео, або робить знімок.

Зазвичай такі камери, що допомагають вивчати тварин з мінімальною присутністю людини, фіксують птахів, лисиць та ведмедів. Їх встановлюють у місцях із активним рухом тварин, які визначають за відбитками лап.

"Камери допомагають нам дізнатися, які тварини насправді живуть у лісі, і що вони роблять впродовж днів, тижнів чи навіть років", — розповідає еколог заповідника Крістіан Нунс.

Нагадаємо, 19 січня у Карпатах бурий ведмідь прокинувся із зимової сплячки. Це пов'язано з аномально теплою зимою.