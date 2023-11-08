В Конгрессе США приняли решение о передаче российских активов Украине

Палата представителей Конгресса в США. Фото: из открытых источников

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрил двухпартийный проект передачи Украине активов РФ. Он предусматривает невозможность возврата конфискованных активов России, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Об этом стало известно во время заседания комитета.

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Российские активы для Украины

Как известно, на рассмотрение документ о передаче активов РФ Украине вынес конгрессмен от Республиканской партии Майя Маккол. Он подчеркнул, что пора России расплачиваться за войну, которую она начала.

"Уполномочить государственного секретаря оказывать дополнительную помощь Украине, а также для других целей, используя активы, конфискованные у Центрального банка Российской Федерации, и другие суверенные активы Российской Федерации", — говорится в документе.

Законопроект предусматривает, что конфискованные средства аккумулируются в специальном Фонде поддержки Украины, а в случае необходимости право собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов переходят к правительству Соединенных Штатов.

Кроме того, этот законопроект исключит возможность возвращения конфискованных активов назад, России, пока она не выплатит компенсацию Украине.

Напомним, недавно лидеры ЕС договорились, что миллиарды евро, полученные от замороженных российских активов, пойдут на помощь Украине. Ожидается, что Европейская комиссия выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.