У Конгресі США ухвалили рішення щодо передачі російських активів Україні

Палата представників Конгресу США. Фото: з відкритих джерел

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США схвалив двопартійний проєкт передачі Україні активів РФ. Він передбачає неможливість повернення конфіскованих активів Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Про це стало відомо під час засідання комітету.

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Як відомо, на розгляд документ про передачу активів РФ Україні виніс конгресмен від Республіканської партії Майя Маккол. Він наголосив, що настав час для Росії розплачуватися за війну, яку вона розпочала.

"Уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні, а також для інших цілей, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку Російської Федерації, та інші суверенні активи Російської Федерації", — йдеться в документі.

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а в разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів.

Окрім того, цей законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Нагадаємо, нещодавно лідери ЄС домовилися, що мільярди євро, які отримали від заморожених російських активів, підуть на допомогу Україні. Очікується, що Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.