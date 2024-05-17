В Конгрессе США приняли акт, обязывающий Байдена передать помощь Израилю

Конгресс в США. Фото: abcnews

Палата представителей Соединенных Штатов Америки, возглавляемая республиканской партией, приняла акт, обязывающий президента Джо Байдена отправить оружие в Израиль. Законопроект поддержали 224 конгрессмена, против выступили 187.

Об этом пишет Reuters.

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Отмечается, что 16 представителей демократической и подавляющее большинство республиканской партии проголосовали "ЗА" принятие закона. В то же время трое республиканцев и остальные демократы выступили против.

"Это катастрофическое решение с глобальными последствиями. Очевидно, что это делается по политическим соображениям, и мы не можем этого допустить", — сказал спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

Издание предполагает, что соответствующий акт не станет законом. Однако его принятие уже подчеркивает разногласия в США относительно политики Израиля.

Сами же республиканцы обвинили Байдена в том, что он "повернулся спиной" в Израиль после того, как в стране вспыхнули пропалестинские протесты.

Напомним, недавно Израиль взял под контроль КПП "Рафах" , отделяющий сектор Газа от Египта. Армия обороны Израиля ЦАХАЛ во время ночной операции ликвидировала около 20 боевиков, обнаружила три "важных" тоннеля и уничтожила более 150 целей.

На фоне этого Джо Байден пригрозил Израилю прекратить поставки военной помощи в случае, если тот начнет полномасштабное наступление на Рафах на юге сектора Газа.