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У Конгресі США ухвалили акт, який зобов'язує Байдена передати допомогу Ізраїлю

17 травня 2024 08:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Конгресі США ухвалили акт, який зобов'язує Байдена передати допомогу Ізраїлю
Конгрес США. Фото: abcnews
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Палата представників Сполучених Штатів Америки, яку очолює республіканська партія, ухвалила акт, що зобов'язує президента Джо Байдена відправити зброю до Ізраїлю. Законопроєкт підтримали 224 конгресмени, проти виступили 187. 

Про це пише Reuters.

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Зазначається, що 16 представників демократичної та переважна більшість республіканської партій проголосували "ЗА" ухвалення закону. Водночас троє республіканців та решта демократів виступили проти.

"Це катастрофічне рішення з глобальними наслідками. Очевидно, що це робиться з політичних міркувань, і ми не можемо цього допустити", — сказав спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон.

Видання припускає, що відповідний акт не стане законом. Однак його ухвалення вже підкреслює розбіжності у США щодо політики Ізраїлю. 

Самі ж республіканці звинуватили Байдена у тому, що він "повернувся спиною" до Ізраїлю після того, як у країні спалахнули пропалестинські протести. 

Нагадаємо, нещодавно Ізраїль взяв під контроль КПП "Рафах", який відділяє сектор Гази від Єгипту. Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ під час нічної операції ліквідувала близько 20 бойовиків, виявила три "важливі" тунелі та знищила понад 150 цілей.

На тлі цього Джо Байден пригрозив Ізраїлю припинити постачання військової допомоги у випадку, якщо той почне повномасштабний наступ на місто Рафах на півдні сектора Гази. 

Джо Байден
США
Ізраїль
військова допомога
голосування

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