Пророссийские вандалы раскрасили копенганенскую "Русалочку" в триколор

В Копенгагене неизвестные вандалы раскрасили "Русалочку" в цвета российского флага
Постамент всемирно известен статуе "Русалочка" в Копенгагене разрисован под российский триколор.
Как сообщает Reuters , этот акт вандализма был обнаружен утром, 2 марта.
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По словам представителей местной полиции, вандалы пока не найдены.
Это уже не первый случай, когда пророссийские силы совершают акты вандализма в Западной Европе. В частности, в конце октября 2022 года в Барселоне был задержан гражданин рф, разрисовавший буквами Z фасады местного кафедрального собора, дворца Женералитет и другие исторические достопримечательности.
Также в течение 2022 года пророссийские вандалы неоднократно совершали нападения на помещения украинских дипломатических миссий — в частности, в декабре террористы напали на дом посла Украины в Ватикане, а в конце ноября пронесли в украинское посольство в Мадриде бомбу в конверте.
"Русалочка": история вандализма
Бронзовая статуя работы Эдварда Эриксена, изображающая главную героиню сказки Ганса Кристиана Андерсена "Русалочка", была установлена в прибрежном районе Копенгагена Лангелиние в 1913 году. Заказчиком статуи был Карл Якобсен — сын основателя известного бренда пива Carlsberg.
"Русалочка" считается одной из самых известных статуй в мире — ежегодно посмотреть на нее приезжают более 1 млн туристов. Также она неоднократно становилась жертвой вандалов — ее обливали краской, взрывали, разрисовывали разными надписями и даже трижды отпиливали голову.
В последний раз голову "Русалочки" украли в январе 1998 года, но месяц спустя неизвестные вернули ее, оставив рядом с офисом местного телеканала.