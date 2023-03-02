Проросійські вандали розфарбували копенганенську "Русалочку" у триколор

Це вже не перший акт вандалізму, вчинений проросійськими силами у Західній Європі

Постамент всесвітньо відомо статуї "Русалочка" у Копенгагені розмалювали під російський триколор.

Як повідомляє Reuters, цей акт вандалізму було виявлено вранці, 2 березня.

За словами представників місцевої поліції, вандали поки що не знайдені.

Це вже не перший випадок, коли проросійські сили вчинюють акти вандалізму у Західній Європі. Зокрема, наприкінці жовтня 2022 року у Барселоні був затриманий громадянин рф, який розмалював літерами Z фасади місцевого кафедрального собору, палацу Женералітет й інші історичні пам’ятки.

Також протягом 2022 року проросійські вандали неодноразово скоювали напади на приміщення українських дипломатичних місій — зокрема, у грудні терористи напали на будинок посла України у Ватикані, а наприкінці листопада пронесли до українського посольства в Мадриді бомбу у конверті.

"Русалочка": історія вандалізму

Бронзова статуя роботи Едварда Еріксена, яка зображує головну героїню казки Ганса Крістіана Андерсена "Русалочка", була встановлена у прибережному районі Копенгагена Лангелініє у 1913 році. Замовником статуї був Карл Якобсен — син засновника відомого бренду пива Carlsberg.

"Русалочка" вважається однією з найвідоміших статуй у світі — щороку подивитися на неї приїжджають понад 1 млн туристів. Також вона неодноразово ставала жертвою вандалів — її обливали фарбою, підривали, розмальовували різноманітними написами і навіть тричі відпилювали голову.

Востаннє голову "Русалочки" вкрали у січні 1998 року, але через місяць невідомі повернули її, залишивши поруч з офісом місцевого телеканалу.