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В Кремле готовят валютные ограничения из-за падения рубля: детали

16 августа 2023 19:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Кремле готовят валютные ограничения из-за падения рубля: детали
Президент РФ Владимир Путин. Фото: ТАСС
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский диктатор Владимир Путин сегодня, 16 августа, будет говорить с чиновниками РФ по усилению валютного контроля. Такое обсуждение решили сделать из-за того, что высокое повышение ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на ознакомленные источники, пишет "Экономическая правда".

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Собеседники говорят, что президент РФ выслушает предложения российского министерства финансов относительно обязанности экспортеров переводить в рубли некоторую часть своей валютной выручки. Большая часть прибыли находится в иностранных государствах.

Отмечается, что такие предложения потребуют от экспортеров около 80% валютной прибыли в течении 90 дней после поставки. Если компании откажутся выполнять такие требования, им будет запрещено получать государственные субсидии.

Что еще предлагают чиновники

  • запретить выплату дивидендов и предоставление кредитов за границей, даже тем государствам, которые в РФ считают "дружественными";
  • отменить субсидии на импорт;
  • ограничить валютные свопы;
  • уменьшить суммы иностранной валюты, которую экспортеры могут вывозить из Российской Федерации.

"Этот шаг, который станет первым случаем усиления Россией валютного контроля с первых недель вторжения РФ в Украину в прошлом году, свидетельствует о растущей обеспокоенности Кремля влиянием войны на экономику страны. Министр финансов РФ Антон Силуанов был единственным экономическим чиновником, который высказался в пользу валютного контроля на заседании правительства в понедельник", — говорится в материале издания.

Бизнес платит за ошибки правительства

В свою очередь Reuters пишет, что в РФ могут возобновить обязательную продажу валютной прибыли "в любой момент".

Собеседник издания отметил, что бизнес снова заставляют платить за ошибки Кремля.

"Вы можете доить корову до смерти, но когда она умрет, кого будут доить? Население?" — добавил он.

Напомним, во вторник, 15 августа, Центральный банк России повысил ключевую процентную ставку на 3,5% до 12%. До этого доллар США на Московской бирже резко подорожал, пробив "психологическую отметку".

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