У Кремлі готують валютні обмеження через падіння рубля: деталі

Президент РФ Володимир Путін. Фото: ТАСС

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 16 серпня, буде говорити з чиновниками РФ щодо посилення валютного контролю. Таке обговорення вирішили зробити через те, що високе підвищення ставки на 3,5 відсоткових пункти не змогло зупинити падіння рубля.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на ознайомлені джерела, пише "Економічна правда".

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Збільшення виручки в рублях

Співрозмовники кажуть, що президент РФ вислухає пропозиції російського міністерства фінансів щодо обов'язку експортерів переводити в рублі деяку частину своєї валютної виручки. Більша частина прибутку перебуває в іноземних державах.

Зазначається, що такі пропозиції вимагатимуть від експортерів біля 80% валютного прибутку впродовж 90 днів після поставки. Якщо компанії відмовляться виконувати такі вимоги, то їм буде заборонено отримувати державні субсидії.

Що ще пропонують чиновники

заборонити виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть тим державам, які в РФ вважають "дружніми";

скасувати субсидії на імпорт;

обмежити валютні свопи;

зменшити суми іноземної валюти, яку експортери можуть вивозити з Російської Федерації.

"Цей крок, який стане першим випадком посилення Росією валютного контролю з перших тижнів вторгнення РФ в Україну минулого року, свідчить про зростаюче занепокоєння Кремля впливом війни на економіку країни. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов був єдиним економічним чиновником, який висловився на користь валютного контролю на засіданні уряду в понеділок", — йдеться у матеріалі видання.

Бізнес платить за помилки уряду

Своєю чергою Reuters пише, що в РФ можуть відновити обов'язковий продаж валютного прибутку "в будь-який момент".

Співрозмовник видання зауважив, що бізнес знову змушують платити за помилки Кремля.

"Ви можете доїти корову до смерті, але коли вона помре, кого будуть доїти? Населення?" — додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 15 серпня, Центральний банк Росії підвищив ключову відсоткову ставку на 3,5%, до 12%. До цього долар США на Московській біржі різко подорожчав, пробивши "психологічну позначку".