В Кремле пугают россиян браками с животными

Владимир Путин и лошадь. Фото: РИА Новости

В соцсетях распространяется феерическое заявление главы российского МВД Владимира Колокольцева об опасностях, которыми якобы грозят человечеству "западные ценности". По словам Колокольцева, вскоре в странах Запада будут легализированы браки с животными, сообщают российские СМИ.

"Они могут в ближайшее время заключать браки с животными", — сообщил Колокольцев, беседуя с пропагандистами в самолете по дороге из Эр-Рияда в Москву.

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"Там кто-то, наверное, уже похрюкивает от возбуждения", — нафантазировал министр-силовик.

Глава МВД РФ Колокольцев сообщает: на Западе скоро разрешат браки с животными.



Каждый день уже бордели с черепахами, боевые комары, женские гормоны в пиве, браки с животными.

Россия - первая страна в мире, где у власти хунта кретинов и маразматиков. pic.twitter.com/CqWmvO2qs1 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 28, 2023

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации разоблачил фейк о тысячах украинских детей, якобы ставших жертвами американских педофилов.

Также в конце мая российские пропагандисты опозорились, попытавшись выдать фото мертвого оккупанта с георгиевской ленточкой за фотографию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Россия распространяла фейк о том, что украинские военные якобы режут свинину на Коране.