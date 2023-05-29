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В Кремле пугают россиян браками с животными

29 мая 2023 10:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
В Кремле пугают россиян браками с животными
Владимир Путин и лошадь. Фото: РИА Новости
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

В соцсетях распространяется феерическое заявление главы российского МВД Владимира Колокольцева об опасностях, которыми якобы грозят человечеству "западные ценности". По словам Колокольцева, вскоре в странах Запада будут легализированы браки с животными, сообщают российские СМИ.

"Они могут в ближайшее время заключать браки с животными", — сообщил Колокольцев, беседуя с пропагандистами в самолете по дороге из Эр-Рияда в Москву.

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"Там кто-то, наверное, уже похрюкивает от возбуждения", — нафантазировал министр-силовик.

Напомним, ранее Центр противодействия дезинформации разоблачил фейк о тысячах украинских детей, якобы ставших жертвами американских педофилов.

Также в конце мая российские пропагандисты опозорились, попытавшись выдать фото мертвого оккупанта с георгиевской ленточкой за фотографию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее Россия распространяла фейк о том, что украинские военные якобы режут свинину на Коране.

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