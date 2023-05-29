У Кремлі лякають росіян шлюбами з тваринами

Володимир Путін та кінь. Фото: РИА Новости

У соцмережах поширюється феєрична заява глави російського МВС Володимира Колокольцева про небезпеки, якими нібито загрожують людству "західні цінності". За словами Колокольцева, незабаром у країнах Заходу буде легалізовано шлюби з тваринами, повідомляють російські ЗМІ.

"Вони можуть найближчим часом укладати шлюби з тваринами", — повідомив Колокольцев, розмовляючи з пропагандистами в літаку дорогою з Ер-Ріяду до Москви.

Читайте також:

"Там хтось, напевно, вже хрюкає від збудження", — нафантазував міністр-силовик.

Глава МВД РФ Колокольцев сообщает: на Западе скоро разрешат браки с животными.



Каждый день уже бордели с черепахами, боевые комары, женские гормоны в пиве, браки с животными.

Россия - первая страна в мире, где у власти хунта кретинов и маразматиков. pic.twitter.com/CqWmvO2qs1 — Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 28, 2023

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації викрив фейк про тисячі українських дітей, які нібито стали жертвами американських педофілів.

Також наприкінці травня російські пропагандисти зганьбилися, спробувавши видати фото мертвого окупанта з георгіївською стрічкою за світлину головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше Росія розповсюджувала фейк про те, що українські військові нібито ріжуть свинину на Корані.