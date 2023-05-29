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У Кремлі лякають росіян шлюбами з тваринами

29 травня 2023 10:55
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
У Кремлі лякають росіян шлюбами з тваринами
Володимир Путін та кінь. Фото: РИА Новости
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

У соцмережах поширюється феєрична заява глави російського МВС Володимира Колокольцева про небезпеки, якими нібито загрожують людству "західні цінності". За словами Колокольцева, незабаром у країнах Заходу буде легалізовано шлюби з тваринами, повідомляють російські ЗМІ.

"Вони можуть найближчим часом укладати шлюби з тваринами", — повідомив Колокольцев, розмовляючи з пропагандистами в літаку дорогою з Ер-Ріяду до Москви.

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"Там хтось, напевно, вже хрюкає від збудження", — нафантазував міністр-силовик.

Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації викрив фейк про тисячі українських дітей, які нібито стали жертвами американських педофілів.

Також наприкінці травня російські пропагандисти зганьбилися, спробувавши видати фото мертвого окупанта з георгіївською стрічкою за світлину головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше Росія розповсюджувала фейк про те, що українські військові нібито ріжуть свинину на Корані.

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