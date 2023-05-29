У Кремлі лякають росіян шлюбами з тваринами
У соцмережах поширюється феєрична заява глави російського МВС Володимира Колокольцева про небезпеки, якими нібито загрожують людству "західні цінності". За словами Колокольцева, незабаром у країнах Заходу буде легалізовано шлюби з тваринами, повідомляють російські ЗМІ.
"Вони можуть найближчим часом укладати шлюби з тваринами", — повідомив Колокольцев, розмовляючи з пропагандистами в літаку дорогою з Ер-Ріяду до Москви.
"Там хтось, напевно, вже хрюкає від збудження", — нафантазував міністр-силовик.
Глава МВД РФ Колокольцев сообщает: на Западе скоро разрешат браки с животными.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) May 28, 2023
Каждый день уже бордели с черепахами, боевые комары, женские гормоны в пиве, браки с животными.
Россия - первая страна в мире, где у власти хунта кретинов и маразматиков. pic.twitter.com/CqWmvO2qs1
Нагадаємо, раніше Центр протидії дезінформації викрив фейк про тисячі українських дітей, які нібито стали жертвами американських педофілів.
Також наприкінці травня російські пропагандисти зганьбилися, спробувавши видати фото мертвого окупанта з георгіївською стрічкою за світлину головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Раніше Росія розповсюджувала фейк про те, що українські військові нібито ріжуть свинину на Корані.