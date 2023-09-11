В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина

Ким Чен Ин и Владимир Путин. Фото: Reuters

В Кремле подтвердили информацию о том, что РФ посетит лидер КНДР Ким Чен Ын. Он и российский диктатор Владимир Путин могут встретиться уже в среду, 13 сентября.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Визит Ким Чен Ына в РФ

"По приглашению Президента Российской Федерации В.В.Путина Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайший день посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", — говорится в сообщении Кремля.

Отмечается, что диктатор Северной Кореи, по всей вероятности, уже отправился на своем бронепоезде в Россию.

Ким Чен Ын посетит РФ. Фото: скриншот

Что говорят в СМИ

Как отмечает местное телевидение КНДР, личный поезд Ким Чен Ына отправился в направлении северо-восточной границы. По всей вероятности, он проведет саммит с Путиным в среду, 13 сентября.

Другое местное издание также подтвердило эту информацию, сказав, что Ким Чен Ын прибудет в РФ во вторник утром.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, поезд Ким Чен Ына, вероятно, движется во Владивосток.

Напомним, ранее стало известно о том, что американское правительство владеет информацией, что Ким Чен Ын ожидает продолжения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Такова была реакция США на информацию о возможных переговорах лидеров двух стран в этом месяце.

Добавим, северокорейская делегация недавно посещала РФ, чтобы спланировать визит Кима в этом месяце.