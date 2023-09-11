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У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина

11 вересня 2023 14:57
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Козюк Тетяна
редактор
У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина
Кім Чен Ин та Володимир Путін. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Кремлі підтвердили інформацію про те, що РФ відвідає лідер КНДР Кім Чен Ин. Він та російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже у цю середу, 13 вересня. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Візит Кім Чен Ина в РФ

"На запрошення Президента Російської Федерації В.В.Путіна Голова Державних справ Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин у найближчий день відвідає Російську Федерацію з офіційним візитом", — йдеться у повідомленні Кремля. 

Зазначається, що диктатор Північної Кореї, ймовірно, вже відправся на своєму бронепотязі в Росію. 

Переговори Путіна і Кім Чен Ина
Кім Чен Ин відвідає РФ. Фото: скриншот

Що кажуть у ЗМІ

Як зазначає місцеве телебачення КНДР, особистий потяг Кім Чен Ина вирушив у напрямку північно-східного кордону. Ймовірно, він проведе саміт з Путіним у середу, 13 вересня. 

Інше місцеве видання також підтвердило цю інформацію, сказавши, що Кім Чен Ин прибуде до РФ у вівторок вранці. 

Як повідомляє інформаційне агентство Yonhap, потяг Кім Чен Ина, ймовірно, рухається до Владивостока. 

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американський уряд має інформацію, що Кім Чен Ин чекає на продовження переговорів з російським президентом Володимиром Путіним. Така була реакція США на інформацію про можливі переговори лідерів двох країн цього місяця.

Додамо, північнокорейська делегація нещодавно відвідувала РФ, щоб спланувати візит Кіма цього місяця.

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