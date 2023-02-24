В россии распространяют очередные заявления об угрозе Приднестровью со стороны Украины — что говорят на этот раз

Власти Молдавы не подтверждают информацию, опубликованную российским департаментом

В россии продолжают заявлять о якобы подготовке "вторжения ВСУ" на территорию непризнанного Приднестровья. В заявлении МИД рф говорится о том, что "россия будет расценивать это, как нападение на свою территорию".

Об этом сообщает УНН.

Заявления кремля об "угрозе для Приднестровья"

Заявляя об очередной "угрозе со стороны ВСУ", кремль решил "предостеречь США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов".

В то же время, в МИД страны призывают решать вопрос "политико-дипломатическим путем", иначе россия будет вынуждена "адекватно отреагировать" на провокацию.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности (так называемым "миротворцам" в Приднестровье — Ред.), будут рассматриваться согласно международному праву как нападение на российскую федерацию", — говорится в заявлении.

Реакция Молдовы

Правительство Молдовы ответило на заявление министерства обороны рф о намерениях Украины относительно якобы провокации в Приднестровье, заявив, что власти не подтверждают информацию, опубликованную российским ведомством.

Напомним, ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в стране идет гибридная война и Россия может готовиться к эскалации.