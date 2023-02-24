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В кремле распространяют очередные заявления об "угрозе Приднестровью со стороны Украины": расценят, как "нападение на рф"

24 февраля 2023 18:43
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
В россии распространяют очередные заявления об угрозе Приднестровью со стороны Украины — что говорят на этот раз
Власти Молдавы не подтверждают информацию, опубликованную российским департаментом
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В россии продолжают заявлять о якобы подготовке "вторжения ВСУ" на территорию непризнанного Приднестровья. В заявлении МИД рф говорится о том, что "россия будет расценивать это, как нападение на свою территорию".

Об этом сообщает УНН.

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Заявления кремля об "угрозе для Приднестровья"

Заявляя об очередной "угрозе со стороны ВСУ", кремль решил "предостеречь США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов".

В то же время, в МИД страны призывают решать вопрос "политико-дипломатическим путем", иначе россия будет вынуждена "адекватно отреагировать" на провокацию.

"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности (так называемым "миротворцам" в Приднестровье — Ред.), будут рассматриваться согласно международному праву как нападение на российскую федерацию", — говорится в заявлении.

Реакция Молдовы

Правительство Молдовы ответило на заявление министерства обороны рф о намерениях Украины относительно якобы провокации в Приднестровье, заявив, что власти не подтверждают информацию, опубликованную российским ведомством.

Напомним, ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в стране идет гибридная война и Россия может готовиться к эскалации.

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