В россии распространяют очередные заявления об угрозе Приднестровью со стороны Украины — что говорят на этот раз

В кремле распространяют очередные заявления об "угрозе Приднестровью со стороны Украины": расценят, как "нападение на рф"
В россии продолжают заявлять о якобы подготовке "вторжения ВСУ" на территорию непризнанного Приднестровья. В заявлении МИД рф говорится о том, что "россия будет расценивать это, как нападение на свою территорию".
Об этом сообщает УНН.
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Заявления кремля об "угрозе для Приднестровья"
Заявляя об очередной "угрозе со стороны ВСУ", кремль решил "предостеречь США, НАТО и Украину от "очередных авантюрных шагов".
В то же время, в МИД страны призывают решать вопрос "политико-дипломатическим путем", иначе россия будет вынуждена "адекватно отреагировать" на провокацию.
"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности (так называемым "миротворцам" в Приднестровье — Ред.), будут рассматриваться согласно международному праву как нападение на российскую федерацию", — говорится в заявлении.
Реакция Молдовы
Правительство Молдовы ответило на заявление министерства обороны рф о намерениях Украины относительно якобы провокации в Приднестровье, заявив, что власти не подтверждают информацию, опубликованную российским ведомством.
Напомним, ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступил с заявлением о необходимости демилитаризации Приднестровья. По его словам, в стране идет гибридная война и Россия может готовиться к эскалации.