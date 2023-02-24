У росії поширюють чергові заяви про загрозу Придністров'ю з боку України — що кажуть цього разу

Влада Молдови не підтверджує інформацію, опубліковану російським департаментом

У росії продовжують заявляти про нібито підготовку "вторгнення ЗСУ" на територію невизнаного Придністров'я. У заяві мзс рф йдеться про те, що "росія буде розцінювати це, як напад на свою територію".

Про це повідомляє УНН.

Заяви кремля про "загрозу для Придністров'я"

Заявляючи про чергову "загрозу з боку ЗСУ" кремль вирішив "застерегти США, НАТО та Україну від "чергових авантюрних кроків".

Водночас у МЗС країни закликають розв'язувати питання "політико-дипломатичним шляхом", інакше росія буде змушена "адекватно відреагувати" на провокацію.

"Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці (так званим "миротворцям" у Придністров'ї — Ред.), розглядатимуться згідно з міжнародним правом як напад на російську федерацію", — йдеться в заяві.

Реакція Молдови

Уряд Молдови відповів на заяву міністерства оборони рф про наміри України щодо нібито провокації в Придністров'ї, заявивши, що влада не підтверджує інформацію, опубліковану російським відомством.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив із заявою щодо необхідності демілітаризації Придністров'я. За його словами, в країні йде гібридна війна і рф може готуватися до ескалації.