У росії поширюють чергові заяви про загрозу Придністров'ю з боку України — що кажуть цього разу

У кремлі поширюють чергові заяви про "загрозу Придністров'ю з боку України": розцінять, як "напад на рф"
У росії продовжують заявляти про нібито підготовку "вторгнення ЗСУ" на територію невизнаного Придністров'я. У заяві мзс рф йдеться про те, що "росія буде розцінювати це, як напад на свою територію".
Про це повідомляє УНН.
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Заяви кремля про "загрозу для Придністров'я"
Заявляючи про чергову "загрозу з боку ЗСУ" кремль вирішив "застерегти США, НАТО та Україну від "чергових авантюрних кроків".
Водночас у МЗС країни закликають розв'язувати питання "політико-дипломатичним шляхом", інакше росія буде змушена "адекватно відреагувати" на провокацію.
"Будь-які дії, що становлять загрозу їхній безпеці (так званим "миротворцям" у Придністров'ї — Ред.), розглядатимуться згідно з міжнародним правом як напад на російську федерацію", — йдеться в заяві.
Реакція Молдови
Уряд Молдови відповів на заяву міністерства оборони рф про наміри України щодо нібито провокації в Придністров'ї, заявивши, що влада не підтверджує інформацію, опубліковану російським відомством.
Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив із заявою щодо необхідності демілітаризації Придністров'я. За його словами, в країні йде гібридна війна і рф може готуватися до ескалації.