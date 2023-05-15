Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Кремле впали в истерику из-за решения Британии предоставить Украине оружие arrow

В Кремле впали в истерику из-за решения Британии предоставить Украине оружие

15 мая 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кремле впали в истерику из-за решения Британии предоставить Украине оружие
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил глубокое неодобрение в отношении решения Великобритании увеличить поставки военной техники в Украину, включая ударные беспилотники с дальним радиусом действия. Тем не менее российская сторона считает, что это не будет оказывать значительного влияния на дальнейший ход событий.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Reuters.

Читайте также:

Что сказал Песков по поводу поставок оружия

Дмитрий Песков высказал свое недовольство действиями Великобритании.

"Мы чрезвычайно отрицательно воспринимаем эти действия. Великобритания стремится играть роль лидера среди стран, активно поддерживающих Украину военными поставками", — сказал он.

Также Песков отметил, что поставки военной техники, несмотря на их масштаб, не смогут серьезно повлиять на ход "специальной военной операции" — термин, который Кремль использует для обозначения военного действия России на территории Украины.

"Однако все это лишь усугубляет ситуацию, ведет к увеличению разрушений, продолжению боевых действий и так далее. Таким образом, для Украины эта ситуация становится все сложнее", — заключил он.

Напомним, что 15 мая премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас