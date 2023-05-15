В Кремле впали в истерику из-за решения Британии предоставить Украине оружие

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил глубокое неодобрение в отношении решения Великобритании увеличить поставки военной техники в Украину, включая ударные беспилотники с дальним радиусом действия. Тем не менее российская сторона считает, что это не будет оказывать значительного влияния на дальнейший ход событий.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на Reuters.

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Дмитрий Песков высказал свое недовольство действиями Великобритании.

"Мы чрезвычайно отрицательно воспринимаем эти действия. Великобритания стремится играть роль лидера среди стран, активно поддерживающих Украину военными поставками", — сказал он.

Также Песков отметил, что поставки военной техники, несмотря на их масштаб, не смогут серьезно повлиять на ход "специальной военной операции" — термин, который Кремль использует для обозначения военного действия России на территории Украины.

"Однако все это лишь усугубляет ситуацию, ведет к увеличению разрушений, продолжению боевых действий и так далее. Таким образом, для Украины эта ситуация становится все сложнее", — заключил он.

Напомним, что 15 мая премьер-министр Британии Риши Сунак объявит о передаче Великобританией сотен ракет для ПВО и новых ударных беспилотников дальнего радиуса действия для Украины. Это оружие будет доставлено в ближайшие месяцы.