У Кремлі впали в істерику через рішення Британії надати Україні зброю

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Представник Кремля Дмитро Пєсков висловив глибоке несхвалення щодо рішення Великої Британії збільшити постачання військової техніки в Україну, включаючи ударні безпілотники з далеким радіусом дії. Проте російська сторона вважає, що це не надаватиме значного впливу на подальший перебіг подій.

Про це пише The Guardian із посиланням на Reuters.

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Дмитро Пєсков висловив своє невдоволення діями Великої Британії.

"Ми надзвичайно негативно сприймаємо ці дії. Велика Британія прагне відігравати роль лідера серед країн, які активно підтримують Україну військовими постачаннями", — сказав він.

Також Пєсков зазначив, що постачання військової техніки, попри їх масштаб, не зможуть серйозно вплинути на перебіг "спеціальної військової операції" — термін, який Кремль використовує для позначення військової дії Росії на території України.

"Однак все це лише посилює ситуацію, веде до збільшення руйнувань, продовження бойових дій і так далі. Таким чином, для України ця ситуація стає дедалі складнішою", — сказав він.

Нагадаємо, що 15 травня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО та нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Ця зброя буде доставлена найближчими місяцями.