Министр иностранных дел России Сергей Лавров уезжает после встречи с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой в Бразилии. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Кремль заявил, что Бразилия заслуживает внимания за свои усилия по посредничеству в конфликте на Украине, но не видит никаких планов мирного соглашения, представленных Францией.

Об это пишет Reuters.

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План Бразилии

Лула предложил создать группу стран, не вовлеченных в войну, для установления мира, сообщив в воскресенье журналистам, что обсуждал эту идею с лидерами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва подвергся критике со стороны Соединенных Штатов за свои комментарии о том, что Запад "поощряет" конфликт, вооружая Украину, и призвал США прекратить поставки оружия в Украину и начать говорить о мире.

Лула предложил создать группу стран, не участвующих в войне, для установления мира, и обсуждал эту идею с лидерами Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Кремль отметил, что любые идеи, которые учитывают интересы России, заслуживают внимания и должны быть выслушаны, включая предложение Лулы о создании группы стран.

Различные страны и мировые лидеры, включая Си Цзиньпина в Китае, Макрона во Франции и Эрдогана в Турции, также пытаются выступить в роли возможных миротворцев после 14 месяцев войны. Россия заявляет, что готова к переговорам, но только на своих условиях, в том числе на условии, что Украина должна принять "новые реалии", включая аннексию четырех украинских территорий, что было отвергнуто Киевом и Западом как незаконное.

Напомним, что 17 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Бразилию. Он полетел в латиноамериканское турне.

Российского министра ждет прием у высшего руководства Бразилии, а также встреча с бразильским коллегой Мауро Виэйрой, которая уже состоялась. В прошлый раз главы МИД двух стран встречались в марте на полях совета глав МИД G20 в Нью-Дели.