У Кремлі зробили заяву щодо плану Бразилії

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров їде після зустрічі з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою до Бразилії. Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Кремль заявив, що Бразилія заслуговує на увагу за свої зусилля за посередництвом у конфлікті в Україні, але не бачить жодних планів мирної угоди, представлених Францією.

Про це пише Reuters.

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План Бразилії

Лула запропонував створити групу країн, не залучених у війну, для встановлення миру, повідомивши в неділю журналістам, що обговорював цю ідею з лідерами Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва підвергся критиці США за свої коментарі про те, що Захід "заохочує" конфлікт, озброюючи Україну, і закликав США припинити постачання зброї в Україну і почати говорити за мир.

Лула запропонував створити групу країн, які не беруть участь у війні для встановлення миру, і обговорював цю ідею з лідерами Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Кремль зазначив, що будь-які ідеї, які враховують інтереси Росії, заслуговують на увагу і мають бути вислухані, включаючи пропозицію Лули про створення групи країн.

Різні країни та світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна у Китаї, Макрона у Франції та Ердогана у Туреччині, також намагаються виступити у ролі можливих миротворців після 14 місяців війни. Росія заявляє, що готова до переговорів, але тільки на своїх умовах, у тому числі за умови, що Україна має прийняти "нові реалії", включаючи анексію чотирьох українських територій, що було відкинуто Києвом та Заходом як незаконне.

Нагадаємо, що 17 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув до Бразилії. Він полетів у латиноамериканське турне.

На російського міністра чекає прийом у вищого керівництва Бразилії, а також зустріч із бразильським колегою Мауро Віейрою, яка вже відбулася. Минулого разу глави МЗС двох країн зустрічалися у березні на полях ради глав МЗС G20 у Нью-Делі.