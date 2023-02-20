Взрыв в блиндаже в Курской области - погибли военные

В Курской области срочники взорвали блиндаж: погибли шесть военнослужащих
Шесть военнослужащих погибли и один пострадал при возгорании в блиндаже в Курской области. По сведениям СМИ, блиндаж подорвали срочники.
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Взрыв в блиндаже
"Около 10:40 около села Уланок Суджанского района Курской области в блиндаже военных произошел пожар. Внутри было семь военнослужащих: один получил ожоги, шестеро погибли", — сказал собеседник ТАСС.
По предварительным данным, срочники в Российской Федерации устроили взрыв в блиндаже, из-за чего в результате погибли люди. Сразу для шести военных утро 20 февраля оказалось трагическим.
"Военнослужащие, расположившиеся в блиндаже, топили печь и неосмотрительно плеснули туда бензин. После этого раздался взрыв и вспыхнуло пламя, а на улицу удалось выбежать только двоим военным", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, шестеро срочников погибли. Однако их тела пока не обнаружили — сейчас из блиндажа откачивают воду после тушения пожара.
Напомним, что 18 февраля, в Курской области рф прогремели взрывы. Жители пишут о "прилетах". По информации местных пабликов, был обстрелян поселок Краснооктябрьск. К тому же два "прилета" есть в населенном пункте Елезаветовка.
Также мы писали, что в Курской области (россия) произошел "хлопок". Жители двух населённых пунктов остались без электроснабжения.