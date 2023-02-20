Вибух у бліндажі на Курщині - загинули військові

Військовослужбовці рф

Шестеро військовослужбовців загинули та один постраждав під час займання в бліндажі в Курській області. За даними ЗМІ, бліндаж підірвали терміновики.

Про це пише ТАРС і Baza.

Вибух у бліндажі

"Близько 10:40 біля села Уланок Суджанського району Курської області у бліндажі військових сталася пожежа. Усередині було семеро військовослужбовців: один отримав опіки, шестеро загинули", — сказав співрозмовник ТАРС.

За попередніми даними, терміновики в Російській Федерації влаштували вибух у бліндажі, через що в результаті загинули люди. Одразу для шести військових ранок 20 лютого виявився трагічним.

"Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно плеснули туди бензин. Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум'я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, шестеро терміновиків загинули. Проте їхні тіла поки що не виявили — зараз із бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.

Нагадаємо, що 18 лютого, в Курській області росії пролунали вибухи. Жителі пишуть про "прильоти". За інформацією місцевих пабліків, було обстріляно селище Краснооктябрськ. До того ж два "прильоти" є у населеному пункті Єлезаветівка.

Також ми писали, що в Курській області (росія) сталася "бавовна". Мешканці двох населених пунктів залишились без електропостачання.