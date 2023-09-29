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В Курске сообщили о взрывах: что известно

29 сентября 2023 08:08
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В Курске сообщили о взрывах: что известно
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 29 сентября, в российском Курске работала ПВО. Территорию РФ якобы снова атаковал украинский БпЛА.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Старовойт заявил, что утром 29 сентября в Курском районе работала ПВО. По его словам, в Слободе Белой украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию, в результате чего вспыхнул один из трансформаторов.

"Обесточены пять населенных пунктов и больница. Пожарные расчеты выехали на место. К возобновлению электроснабжения начнут, как только станет безопасно", — заявил губернатор Курской области.

Напомним, 25 сентября Курск снова атаковали дроны. На аэродроме "Халино" раздались сильные взрывы. Там находятся самолеты Су-30СМ и базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова.

Также известно, что во время боев в Курской области были убиты несколько представителей российских спецслужб, пограничников и военных. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов рассказал, что партизаны будут продолжать проводить атаки на приграничные районы РФ.

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