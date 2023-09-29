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У Курську повідомили про вибухи: що відомо

29 вересня 2023 08:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Курську повідомили про вибухи: що відомо
Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 29 вересня, у російському Курську працювала ППО. Територію РФ нібито знову атакував український БпЛА.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Старовойт заявив, що зранку 29 вересня у Курському районі працювала ППО. 

За його словами, у Слободі Білій український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію, внаслідок чого спалахнув один із трансформаторів.

"Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню. Пожежні розрахунки виїхали на місце. До відновлення електропостачання розпочнуть, як тільки стане безпечно", — заявив губернатор Курської області. 

Нагадаємо, 25 вересня Курськ знову атакували дрони. На летовищі "Халіно" пролунали сильні вибухи. Там знаходяться літаки Су-30СМ та базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова.

Також відомо, що під час боїв у Курській області було вбито кількох представників російських спецслужб, прикордонників та військових. Голова ГУР України Кирило Буданов розповів, що партизани продовжуватимуть проводити атаки на прикордонні райони РФ.

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