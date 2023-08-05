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В Лаосе возросло число погибших в результате лихорадки Денге

5 августа 2023 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Лаосе возросло число погибших в результате лихорадки Денге
Комар на коже. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Лаосе фиксируют новые случаи заболевания лихорадкой Денге. Количество смертельных случаев увеличилось.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает Синьхуа.

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По данным Центра информации и образования в области здравоохранения при Минздраве Лаоса, за последние сутки в стране зарегистрировали 371 новый случай заражения лихорадкой Денге. В общей сложности количество зараженных увеличилось до 17 473. В результате вирусной инфекции погибли 12 человек.

В провинции Удомсай было зарегистрировано больше всего случаев — 3 545. За ней идут провинция Хаммуан (2 809) и столица Вьентьян (1 693).

В результате увеличения количества зараженных лихорадкой, чиновники здравоохранения и медицинский персонал прилагают усилия для повышения осведомленности людей об опасности.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о возможном критическом росте случаев заболевания лихорадкой Денге в 2023 году. Одной из причин глобальные климатические изменения, которые способствуют увеличению популяции комаров, которые переносят этот вирус.       

Также мы писали, что ученые выяснили, что вещество, содержащееся в листьях гортензии, может помочь в борьбе с белковыми бляшками. По мнению исследователей, они влекут за собой развитие болезни Альцгеймера.

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