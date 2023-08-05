У Лаосі зросла кількість загиблих внаслідок лихоманки Денге

Комар на шкірі. Фото: Pexels

У Лаосі фіксують нові випадки захворювання на лихоманку Денге. Кількість смертельних випадків збільшилася.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я країни, передає Сіньхуа.

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Лихоманка Денге у Лаосі

За даними Центру інформації та освіти в галузі охорони здоров'я при МОЗ Лаосу, за останню добу в країні зареєстрували 371 новий випадок зараження на лихоманку Денге. Загалом кількість заражених збільшилася до 17 473. Внаслідок вірусної інфекції загинули 12 осіб.

У провінції Удомсай було зареєстровано найбільше випадків — 3 545. За нею йдуть провінція Хаммуан (2 809) і столиця В'єнтьян (1 693).

Внаслідок збільшення кількості заражених лихоманкою, чиновники охорони здоров'я та медичний персонал докладають зусиль для підвищення обізнаності людей про небезпеку.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я зробила заяву про можливе критичне зростання випадків захворювання на лихоманку Денге у 2023 році. Однією з причин є глобальні кліматичні зміни, які сприяють збільшенню популяції комарів, які переносять цей вірус.

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