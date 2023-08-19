В Латвии задержали предполагаемого шпиона РФ: что натворил

Сотрудники VDD задерживают шпиона. Фото: Укринформ

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала мужчину, который был поклонником группы "Антифашисты Прибалтики". Его подозревают в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщается на сайте VDD.

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Фотографировал стратегические объекты

По данным VDD, мужчина передавал информацию о стратегических объектах страны, таких как инфраструктура Рижского порта, аэропорт, нефтяные терминалы, полигон беспилотников, а также об личном составе и технике вооруженных сил союзных стран.

Кроме того, работая таксистом, он собирал информацию о лицах и компаниях, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. Эти данные он распространял среди поклонников Telegram-сообщества "Антифашисты Прибалтики".

Мужчину задержали 15 августа по подозрению в шпионаже в пользу России. В ходе обыска его дома были обнаружены носители информации, а также символика РФ и СССР.

Ранее мы рассказывали, что в Литве произошел взрыв на газопроводе высокого давления, по которому газ транспортируется в Латвию. Из-за аварии возник пожар, власти провели эвакуацию жителей ближайшего села.

Напомним, Латвия передаст Украине ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы и беспилотники. Кроме того, страна продолжит обучение военнослужащих разных уровней ВСУ.