У Латвії затримали ймовірного шпигуна РФ: що накоїв

Співробітники VDD затримують шпигуна. Фото: Укрінформ

Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала чоловіка, який був прихильником групи "Антифашисти Прибалтики". Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляється на сайті VDD.

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Фотографував стратегічні об'єкти

За даними VDD, чоловік передавав інформацію про стратегічні об'єкти країни, такі як інфраструктура Ризького порту, аеропорт, нафтові термінали, полігон безпілотників, а також про особовий склад і техніку збройних сил союзних країн.

Крім, працюючи таксистом, він збирав інформацію про осіб та компанії, які підтримують Україну та виступають проти російської агресії. Ці дані він розповсюджував серед прихильників Telegram-спільноти "Антифашисти Прибалтики".

Чоловіка затримали 15 серпня за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Під час обшуку його будинку було виявлено носії інформації, а також символіку РФ та СРСР.

Ранішемирозповідали, що у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску, яким газ транспортується до Латвії. Через аварію виникла пожежа, влада провела евакуацію жителів найближчого села.

Нагадуємо, Латвія передасть Україні ЗРК Stinger, вертольоти, кулемети та безпілотники. Крім того, країна продовжить навчання військовослужбовців різних рівнів ЗСУ.