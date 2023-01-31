Литва не видит смысла в российских послах в Евросоюзе

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не видит смысла в том, чтобы в странах Евросоюза работали российские послы. По его словам в большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь российского посла в любой европейской столице.

Об этом сообщает Delfi.

Литва не видит толка от российских послов

По словам министра иностранных дел Литвы в большинстве случаев нет особой пользы в том, чтобы иметь российского посла в любой европейской столице.

"Мы видим, это уже не дипломатический институт, а институт пропаганды, скрывающий военные преступления и в целом продвигающий повестку дня геноцида", — сказал он и добавил, что не так давно Литва была страной, где не было российского посла.

Напомним, Литва отправит в Украину новый пакет военной поддержки. Его стоимость — 125 миллионов евро. Новый смертоносный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8.

Ранее в Минобороны Литвы призвали обеспечить Украину современным оружием. По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, западная оборонная промышленность должна включить кнопку "нон-стоп" и обеспечить Украину современным оружием без промедления.