Литва не бачить сенсу у російських послах у Євросоюзі

У Литві вважають, що російські посли в ЄС не потрібні
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не бачить сенсу у тому, щоб у країнах Євросоюзу працювали російські посли. За його словами, у більшості випадків немає особливої користі в тому, щоб мати російського посла в будь-якій європейській столиці.
Про це повідомляє Delfi.
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Литва не бачить толку від російських послів
За словами міністра закордонних справ Литви, у більшості випадків немає особливої користі в тому, щоб мати російського посла в будь-якій європейській столиці.
"Ми бачимо, це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, який приховує воєнні злочини та загалом просуває порядок денний геноциду", — сказав він і додав, що нещодавно Литва була країною, де не було російського посла.
Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро. Новий смертоносний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів та двох вертольотів Мі-8.
Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, західна оборонна промисловість має включити кнопку "нон-стоп" та забезпечити Україну сучасною зброєю без зволікання.