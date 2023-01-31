Литва не бачить сенсу у російських послах у Євросоюзі

Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що не бачить сенсу у тому, щоб у країнах Євросоюзу працювали російські посли. За його словами, у більшості випадків немає особливої користі в тому, щоб мати російського посла в будь-якій європейській столиці.

Про це повідомляє Delfi.

Литва не бачить толку від російських послів

За словами міністра закордонних справ Литви, у більшості випадків немає особливої користі в тому, щоб мати російського посла в будь-якій європейській столиці.

"Ми бачимо, це вже не дипломатичний інститут, а інститут пропаганди, який приховує воєнні злочини та загалом просуває порядок денний геноциду", — сказав він і додав, що нещодавно Литва була країною, де не було російського посла.

Нагадаємо, Литва відправить в Україну новий пакет військової підтримки. Його вартість — 125 мільйонів євро. Новий смертоносний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів та двох вертольотів Мі-8.

Раніше у Міноборони Литви закликали забезпечити Україну сучасною зброєю. За словами міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, західна оборонна промисловість має включити кнопку "нон-стоп" та забезпечити Україну сучасною зброєю без зволікання.