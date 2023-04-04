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В Литве запретили россиянам покупать недвижимость

4 апреля 2023 13:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Сейм Литвы принял очередное решение о правах россиян в стране
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Парламент Литвы принял во вторник, 4 апреля, запрет гражданам россии покупать недвижимость в этой балтийской стране. Законодатели мотивируют такое решение риском национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

Запрет на покупку россиянами недвижимости в Литве будет действовать до 2024 года. В то же время, она не будет распространяться на россиян, которым предоставлено право на проживание в стране.

Также парламент прекратил выдачу новых виз гражданам россии и ее союзницы беларуси.

Многие граждане россии и беларуси, имеющие другие проездные документы, такие как ранее выданные визы, согласно закону, будут подлежать "индивидуальным расширенным проверкам" на границе, чтобы определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности.

"Подавляющее большинство граждан россии поддерживают агрессивные военные действия своей страны и не принимают меры для прекращения агрессии режима своей страны, поэтому они разделяют ответственность", — заявила ранее заместитель министра иностранных дел Юргита Нелюпсиене в парламенте, представляя законопроект.

Напомним, в декабре прошлого года Сейм Литвы одобрил предложение запретить проживающим в стране россиянам и белорусам владеть оружием. Такое решение было принято из соображений национальной безопасности.

Также ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что Украина может победить россию, армия которой оказалась отнюдь не непобедимой. Поэтому в дальнейшем речь должна идти о помощи Украине, а не о переговорах с россией, которые только затянут войну.

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