У Литві заборонили росіянам купляти нерухомість

Сейм Литви ухвалив чергове рішення щодо прав росіян у країні

Парламент Литви ухвалив у вівторок, 4 квітня, заборону громадянам росії купувати нерухомість у цій балтійській країні. Законодавці мотивують таке рішення ризиком для національної безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Подробиці

Заборона на купівлю росіянами нерухомості у Литві діятиме до 2024 року. Водночас вона не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент припинив видачу нових віз громадянам росії та її союзниці білорусі.

Багато громадян росії та білорусі, які мають інші проїзні документи, такі як раніше видані візи, відповідно до закону, підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

"Переважна більшість громадян росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність", — заявила раніше заступниця міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне в парламенті, представляючи законопроєкт.

Нагадаємо, у грудні минулого року Сейм Литви схвалив пропозицію заборонити росіянам і білорусам, які проживають у країні, володіти зброєю. Таке рішення ухвалили з міркувань національної безпеки.

Також раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна може перемогти росію, армія якої виявилася зовсім не непереможною. Тож надалі має йтися про допомогу Україні, а не про переговори з росією, які лише затягнуть війну.