В Лондоне прошел ежегодный цветочный фестиваль Chelsea in Bloom.

Цветочная композиция в Лондоне. Фото: Антонина Кириленко

Весной Лондон превращается в один большой сад — ранние нарциссы покрывают все без исключения дворы и парки в марте, передавая ароматную эстафету магнолиям, сакурам, пионам, чтобы в конце мая с размахом отпраздновать самое известное цветочное шоу Сhelsea in bloom.

Цветущий Челси

Chelsea in Bloom — выставка цветочного искусства мирового уровня и самый престижный фестиваль цветов — проходит в одном из центральных и престижных районов Лондона — Челси, и уже давно отпраздновал свой 100-летний юбилей.

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Первый фестиваль состоялся еще в 1913 году и продолжает свою традицию. В этом году Chelsea in Bloom проходит с 22 по 27 мая 2023 года и темой шоу объявили "Цветы в фильмах", намекая участникам вдохновляться персонажами и сюжетными линиями, которые украшали большой экран, известными кинематографическими наградами вроде Oscar и Bafta, и кино на улицах Челси.

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко 1/8 _ 8

А похвастаться району есть чем. Уильям Фриз-Грин, отец кинематографа, создал первый в истории фильм в движении на King's Road. Автор Джеймса Бонда Ян Флеминг жил на Cheyne Walk, по соседству с Бремом Стокером, автором Дракулы.

В Челси проходили съемки антиутопии "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика, "Витнейл и я" Брюса Робинсона, "Хороший год" Ридли Скотта и двадцать третьего фильма из серии Бондианы с Дэниелом Крейгом в главной роли "Скайфол".

Chelsea in Bloom традиционно состоит из двух частей — бесплатной open-air выставки на улицах Челси и платного Chelsea Flower Show, официально известного как Great Spring Show, которое в течение пяти дней проводит Королевское садоводческое общество (RHS) на территории Королевской больницы Челси в Лондоне.

Народные цветочные гуляния

Большинство лондонцев и гостей города, специально съезжающихся на этой неделе, предпочитают бесплатную часть. Они с раннего утра до позднего вечера гуляют среди десятков цветочных скульптур и арок, фотографируются у роскошных витрин магазинов, бронируют столики в ресторанах, подающих специальное праздничное цветочное меню.

В этом году в фестивале учавствуют более 100 локаций. И все с легендарным британским размахом и несомненным изысканным вкусом украсили фасады, окна, внутренние и внешние дворики.

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко

Челси в Bloom. Фото: Антонина Кириленко 1/8 _ 8

Цель очевидна: привлечь внимание гостей и покупателей, появиться на первых страницах печатных изданий, быть "тегнутыми" в Instagram и, конечно же, выиграть один из престижных призов, назначаемых судьями.

Золотые, серебряные, бронзовые награды и "Награда за заслуги" избираются ежегодно судьями Королевского садоводческого общества (RHS). В этом году главный приз получил сад, разработанный для больницы Шеффилда. Сад Горацио был создан для обеспечения терапевтического убежища для пациентов с травмами позвоночника в городской Северной больнице. Во вторник 23 мая судьи назвали его лучшим выставочным садом.

Цветы и королевская семья

Наибольшее внимание прессы приковано как раз к второй части Chelsea in bloom 2023 — Цветочной выставки Chelsea Flower Show.

Продолжительность первого в истории шоу была меньше, чем нынешняя (три дня в противовес нынешним пяти) и его не удостоили чести посетить король и королева. Хотя мать короля, королева Александра, присутствовала с двумя своими детьми.

Позже отношение королевской семьи изменилось, и на Chelsea Flower Show традиционно стали появляться члены британской королевской семьи.

С раннего детства королева Елизавета II регулярно сопровождала родителей на выставке цветов в Челси. За время своего 70-летнего правления покойная Елизавета II посещала RHS Chelsea Flower Show более 50 раз и была королевским покровителем события с 1952 года до своей смерти в сентябре 2022 года.

Королева Елизавета посещает Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Елизавета посещает Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Елизавета посещает Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Елизавета посещает Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily 1/4 _ 4

Взаимная любовь изрядно проявилась в прошлом, 2022 году, первое полугодие которого увенчалось растянутым во времени празднованием платинового юбилея королевы. "Британские иконы" не случайно объявили темой Chelsea Flower Show, и почти каждый из участников считал честью вспомнить королеву в своей инсталляции.

Несмотря на официальную тему — "Цветы в фильмах" — один из садов, представленных на выставке на территории Королевской больницы Челси назвали "Королевским садом уважения" и посвятили чествованию жизни покойной королевы Елизаветы II и празднования коронации короля Чарльза.

Сад закрыт с трех сторон, чтобы "внушить ощущение покоя и размышлений о монархии". В специально созданном саду представили любимые растения семьи Виндзор с разными цветами, отражающими индивидуальные вкусы как покойной королевы, так и нового короля. Светло-розовые и белые растения — любимые оттенки Ее покойного Величества, тогда как фиолетовые и голубые — предпочтения нынешнему Королю.

В этом году накануне шоу ширилось много спекуляций на тему, появится ли новоиспеченный король на Chelsea Flower Show. Вопреки слухам, Чарльз, известный как вдохновенный садовник, действительно прибыл на шоу 22 мая, за день до официального открытия выставки для публики.

Король Чарльз и королева Камилла на Chelsea Flower Show. Фото: Gardens Illustrated

Чарльз и Камилла впервые посетили выставку цветов в Челси как король и королева, и это было одно из их первых светских появлений после коронации, состоявшейся в начале месяца.

К их величествам присоединились герцог и герцогиня Глостерские, принц и принцесса Майкл Кентски и принцесса Александра. Кейт Миддлтон тоже не обошла RHS Chelsea Flower Show — в ярком розовом платье она неожиданно появилась в окружении учащихся школ и сопровождала их в детском пикнике и охоте на жуков.

Нельзя не отметить, что регулярность и стабильность в проведении масштабной выставки вызывает восхищение. За всю 110-летнюю историю Chelsea Flower Show только трижды отменяли: дважды во время мировых войн и один раз в 2020-м из-за пандемии коронавируса. Тогда его заменили виртуальным шоу цветов.

В следующем 2021 впервые за свою историю событие перенесли на осень и провели в конце сентября, опять же, через COVID.

В этом году организаторы ожидают более 168 тысяч посетителей Chelsea Flower Show, билеты на которые стоят от £40 и до сотни фунтов стерлингов.