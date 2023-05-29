У Лондоні пройшов щорічний квітковий фестиваль Chelsea in Bloom - фото

Квіткова композиція в Лондоні. Фото: Антоніна Кириленко

Навесні Лондон перетворюється на один великий сад — ранні нарциси вкривають усі без винятку подвір’я та парки у березні, передаючи ароматну естафету магноліям, сакурам, піонам, щоб наприкінці травня з розмахом відсвяткувати найвідоміше квіткове шоу Сhelsea in bloom.

Квітучий Челсі

Chelsea in Bloom — виставка квіткового мистецтва світового рівня та найбільший і найпрестижніший фестиваль квітів — проходить в одному з центральних і найпрестижніших районів Лондона — Челсі, і уже давно відсвяткував свій 100-річний ювілей.

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Перший фестиваль відбувся ще у 1913 році і невпинно продовжує свою традицію. Цього року Chelsea in Bloom проходить з 22 по 27 травня 2023 року і темою шоу оголосили "Квіти у фільмах", натякаючи учасникам надихатися персонажами та сюжетними лініями, які прикрашали великий екран, відомими кінематографічними нагородами на зразок Oscar та Bafta, та кінокадрами, що знімалися на вулицях Челсі.

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко 1 / 8

А похизуватися району є чим. Вільям Фріз-Грін, батько кінематографа, створив перший в історії рухомий фільм на King’s Road. Автор Джеймса Бонда Ян Флемінг жив на Cheyne Walk, по сусідству з Бремом Стокером, автором Дракули.

У Челсі проходили зйомки антиутопії "Механічний апельсин" Стенлі Кубрика, "Вітнейл і я" Брюса Робінсона, "Хороший рік" Рідлі Скотта, і двадцять третього фільму з серії Бондіани з Деніелом Крейгом у головній ролі "Скайфол".

Chelsea in Bloom традиційно складається з двох частин — безкоштовної open-air виставки на вулицях Челсі та платного Chelsea Flower Show, офіційно відомого як Great Spring Show, яке протягом пʼяти днів проводить Королівське садівниче товариство (RHS) на території Королівської лікарні Челсі в Лондоні.

Народні квіткові гуляння

Переважна більшість лондонців та гостей міста, які спеціально з’їжджаються цього тижня, надають перевагу безоплатній частині. Вони з ранного ранку до пізнього вечора гуляють серед десятків квіткових скульптур і арок, фотографуються біля розкішних вітрин магазинів, бронюють столики у ресторанах, які подають спецільне святкове квіткове меню.

Цього року в фестивалі беруть участь більше 100 локацій. І всі з легендарним британським розмахом і безсумнівним вишуканим смаком прикрасили свої фасади, вікна, внутрішні та зовнішні дворики.

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко

Chelsea in Bloom. Фото: Антоніна Кириленко 1 / 8

Мета очевидна: привернути увагу гостей і покупців, зв’явитися на перших шпальтах друкованих видань, бути "тегнутими" в Instagram та, звісно ж, виграти один зі престижних призів, які призначають судді.

Золоті, срібні, бронзові нагороди та "Нагорода за заслуги" обираються щороку суддями Королівського садівничого товариства (RHS). Цього року головний приз отримав сад, розроблений для лікарні Шеффілда. Сад Гораціо був створений, щоб забезпечити терапевтичний притулок для пацієнтів із травмами хребта в міській Північній лікарні. У вівторок 23 травня судді назвали його найкращим виставковим садом.

Квіти і королівська родина

Найбільша ж увага преси прикута якраз до іншої частини Chelsea in bloom 2023 — Квіткової виставки Chelsea Flower Show.

Тривалість першого в історії шоу була менша, ніж нині (три дні на противагу нинішнім пʼяти) і його не удостоїли честю відвідати король і королева. Хоча мати короля, королева Олександра, була присутня з двома своїми дітьми.

Пізніше ставлення королівської сім'ї змінилося, і на Chelsea Flower Show традиційно почали з'являтися члени британської королівської родини.

З раннього дитинства королева Єлизавета II регулярно супроводжувала батьків на виставці квітів у Челсі. За час свого 70-річного правління покійна Єлизавета II відвідувала RHS Chelsea Flower Show більше 50 разів, і була королівським покровителем події з 1952 року до своєї смерті у вересні 2022 року.

Королева Єлизавета відвідує Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Єлизавета відвідує Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Єлизавета відвідує Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily

Королева Єлизавета відвідує Chelsea Flower Show. Фото: twitter/@RoyalFamily 1 / 4

Взаємна любов неабияк проявилася минулого, 2022 року, перше півріччя якого увінчалося розтягнутим у часі святкуванням платинового ювілею королеви. "Британські ікони" невипадково оголосили темою Chelsea Flower Show, і майже кожен з учасників вважав за честь пригадати королеву у своїй інсталяції.

Незважаючи на офіційну цьогорічну тему — "Квіти у фільмах" — один із садів, представлених на виставці на території Королівської лікарні Челсі назвали "Королівським садом шани" і присвятили вшануванню життя покійної королеви Єлизавети II і відзначення коронації короля Чарльза.

Сад закритий з трьох сторін, щоб "вселити відчуття спокою та роздумів про монархію". У спеціальноствореному саду представили улюблені рослини сім’ї Віндзор з різними квітами, які відображають індивідуальні смаки як покійної королеви, так і нового короля. Світло-рожеві та білі рослини — улюблені відтінки Її покійної Величності, тоді як фіолетові та блакитні — уподобання нинішнього Короля.

Цього року напередодні шоу ширилося багато спекуляцій на тему того, чи з’явиться новоспечений король на Chelsea Flower Show. Усупереч чуткам, Чарльз, відомий як натхненний садівник, справді прибув на шоу 22 травня, за день до офіційного відкриття виставки для публіки.

Король Чарльз та королева Камілла на Chelsea Flower Show. Фото: Gardens Illustrated

Чарльз і Камілла вперше відвідали виставку квітів у Челсі як король і королева, і це була одна з їхніх перших світських появ після коронації, що відбулася на початку місяця.

До їхніх величностей приєдналися герцог і герцогиня Глостерські, принц і принцеса Майкл Кентські та принцеса Олександра. Кейт Міддлтон теж не оминула RHS Chelsea Flower Show — у яскравій рожевій сукні вона несподівано з'явилася в оточенні учнів шкіл і супроводила їх у дитячому пікніку та полюванні на жуків.

Не можна не зазначити, що регулярність і стабільність у проведенні маштабної виставки викликає захоплення. За всю 110-річну історію Chelsea Flower Show лише тричі скасовували: двічі під час світових воєн і один раз у 2020-му, через пандемію коронавірусу. Тоді його замінили на віртуальне шоу квітів.

Наступного 2021 року вперше за свою історію подію перенесли на осінь і провели наприкінці вересня, знову ж таки, через COVID.

Цього року організатори очікують понад 168 тисяч відвідувачів Chelsea Flower Show, квитки на яке коштують від £40 і до сотні фунтів стерлінгів.