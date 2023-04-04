В Лондоне сотрудники Google устроили протест: что известно

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Сегодня, 4 апреля, десятки сотрудников Google устроили забастовку в лондонском офисе компании после спора о сокращении. В январе материнская компания Alphabet (GOOGL.O), объявила, что увольняет 12 000 работников по всему миру, что эквивалентно 6% ее глобальной рабочей силы.

Об этом сообщает Reuters.

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Протест прошел на фоне волны сокращений рабочих мест по всей корпоративной Америке, особенно в технологическом секторе, где с начала года компании уволили более 290 000 работников.

Профсоюз Unite, насчитывающий сотни британских работников Google, заявил, что компания проигнорировала беспокойство, высказанное работниками.

"Наши члены четко понимают: Google должен прислушаться к собственному совету относительно того, чтобы не быть злым. Они и профсоюз не отступят до тех пор, пока Google не позволит работникам полноценное профсоюзное представительство, не примет надлежащее участие в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которого они заслуживают", — сказал региональный офицер Unite Мэтт Уэйли.

Присутствовавший на акции протеста сотрудник Google рассказал, что переговоры между работниками и руководством были "крайне разочаровывающими".

Высшее руководство Google ведет переговоры о сокращении штата во многих частях Европы в соответствии с местным трудовым законодательством.

В прошлом месяце сотрудники швейцарского офиса компании устроили подобную забастовку, а представители работников заявили, что Google отверг их предложения по сокращению рабочих мест.

"В Великобритании мы конструктивно привлекали и выслушивали наших сотрудников во время многочисленных встреч, и упорно работаем, чтобы внести им ясность и поделиться обновлениями, как только сможем, соблюдая все процессы и юридические требования", — сказал представитель Google.

Напомним, во вторник, 20 марта, Google приступил к публичному выпуску своего чат-бота с искусственным интеллектом под названием Bard. Компания ищет пользователей и отзывы, чтобы завоевать позиции на Microsoft Corp в стремительной гонке технологий искусственного интеллекта.