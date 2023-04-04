У Лондоні співробітники Google влаштували протест: що відомо

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Сьогодні, 4 квітня, десятки співробітників Google влаштували страйк у лондонському офісі компанії після суперечки про скорочення. У січні материнська компанія Alphabet (GOOGL.O), оголосила, що звільняє 12 000 працівників по всьому світу, що еквівалентно 6% її глобальної робочої сили.

Про це повідомляє Reuters.

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Протест відбувся на тлі хвилі скорочень робочих місць по всій корпоративній Америці, особливо в технологічному секторі, де з початку року компанії звільнили понад 290 000 працівників.

Профспілка Unite, яка налічує сотні британських працівників Google, заявила, що компанія проігнорувала занепокоєння, висловлені працівниками.

"Наші члени чітко розуміють: Google має прислухатися до власної поради щодо того, щоб не бути злим. Вони і профспілка не відступлять доти, доки Google не дозволить працівникам повноцінне профспілкове представництво, не візьме належну участь у процесі консультацій і не буде ставитися до своїх співробітників з повагою і гідністю, на яку вони заслуговують", — сказав регіональний офіцер Unite Метт Вейлі.

Співробітник Google, який був присутній на акції протесту розповів, що переговори між працівниками і керівництвом були "вкрай розчаровуючими".

Вище керівництво Google веде переговори про скорочення штату в багатьох частинах Європи відповідно до місцевого трудового законодавства.

Минулого місяця працівники швейцарського офісу компанії влаштували подібний страйк, а представники працівників заявили, що Google відкинув їхні пропозиції щодо скорочення робочих місць.

"У Великій Британії ми конструктивно залучали та вислуховували наших співробітників під час численних зустрічей, і наполегливо працюємо, щоб внести їм ясність і поділитися оновленнями, як тільки зможемо, дотримуючись усіх процесів і юридичних вимог", — сказав представник Google.

Нагадаємо, у вівторок, 20 березня, Google розпочав публічний випуск свого чат-бота зі штучним інтелектом під назвою Bard. Компанія шукає користувачів і відгуки, щоб завоювати позиції на Microsoft Corp у стрімких перегонах технологій штучного інтелекту.