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В Лувре впервые представили произведения сакрального искусства из киевского музея

13 июня 2023 19:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Лувре впервые представили произведения сакрального искусства из киевского музея
Лувр в Париже. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Париже в одном из крупнейших музеев мира открыли выставку "У истоков сакрального образа. Иконы из Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве". Она содержит 5 из 16 произведений, привезенных во Францию.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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По словам министра, на выставке презентовали четыре энкаустических иконы на дереве VI и VII веков, которые появились в монастыре Святой Екатерины на горе Синай. Также в Лувре можно увидеть константинопольскую микромозаическую икону конца XIII — начала XIV века.

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Выставка украинских икон в Лувре. Фото: Александр Ткаченко

"Лувр, один из самых знаменитых и крупных музеев, принимает на хранение часть ценной коллекции Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Мы приветствуем работу по исследованию этих коллекций и радуемся учреждению отдельного отдела в Лувре, который будет заниматься исследованием византийских икон", — отметил Ткаченко.

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Выставка украинских икон в Лувре. Фото: Александр Ткаченко

Меморандум между Украиной и Францией

Министр напомнил, что в декабре 2022 года Лувр, Министерство культуры и информационной политики Украины и Посольство Украины во Франции подписали меморандум о расширении сотрудничества и многоуровневых партнерских проектах с музеями нашей страны.

Ткаченко добавил, что прошедшая сегодня выставка продолжает сотрудничество между музеями Украины и Франции.

"Мы глубоко благодарны за ту поддержку, которую Франция оказывает Украине, в частности в сфере культуры, начиная от защиты украинского культурного наследия, поддержки наших кинематографистов и художников до совместной успешной борьбы с российской пропагандой. Символично, что 15 украинских музейщиков сейчас находятся во Франции с программой обмена опытом между институтами. Верю, что это только начало нашего общего пути в культурной плоскости", — подчеркнул политик.

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Министр культуры Украины на выставке в Лувре. Фото: Александр Ткаченко

Развитие украинских аудиогидов

Кроме того, как отметила директор Лувра Лоуренс де Карс, сейчас реализуют идею Первой леди Елены Зеленской относительно аудиогидов на украинском языке в ведущих музеях мира. Лувр тоже присоединится к этой инициативе.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС пострадали десятки объектов культурного наследия и культурных заведений. Под водой уже оказались и некоторые достопримечательности.

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