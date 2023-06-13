У Луврі вперше презентували твори сакрального мистецтва з київського музею
У Парижі в одному з найбільших музеї світу відкрили виставку "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві". Вона містить 5 із 16 творів, які привезли до Франції.
Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
Що саме привезли до музею
За словами міністра, на виставці презентували чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століть, які з'явилися у монастирі Святої Катерини на горі Синай. Також в Луврі можна побачити константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV ст.
"Лувр, один з найзнаменитіших і великих музеїв, приймає на зберігання частину цінної колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Ми вітаємо роботу щодо дослідження цих колекцій і радіємо заснуванню окремого відділу в Луврі, який буде займатися дослідженням візантійських ікон", — зазначив Ткаченко.
Меморандум між Україною та Францією
Міністр нагадав, що в грудні 2022 року Лувр, Міністерство культури та інформаційної політики України та Посольство України у Франції підписали меморандум щодо розширення співпраці й багаторівневих партнерських проєктів з музеями нашої країни.
Ткаченко додав, що виставка, яка відбулася сьогодні, продовжує співпрацю між музеями України та Франції.
"Ми глибоко вдячні за ту підтримку, яку Франція надає Україні, зокрема у сфері культури, починаючи від захисту української культурної спадщини, підтримки наших кінематографістів й митців до спільної успішної боротьби з російською пропагандою. Символічно, що 15 українських музейників зараз перебувають у Франції з програмою обміну досвідом між інституціями. Вірю, що це тільки початок нашого спільного шляху в культурній площині", — наголосив політик.
Розвиток українських аудіогідів
Крім того, як зауважила директорка Лувру Лоуренс де Карс, наразі реалізовують ідею Першої леді Олени Зеленської щодо аудіогідів українською мовою в провідних музеях світу. Лувр теж доєднатися до цієї ініціативи.
Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС постраждали десятки об'єктів культурної спадщини і культурних закладів. Під водою вже опинилися і деякі історичні пам'ятки.