У Луврі вперше презентували твори сакрального мистецтва з київського музею

Лувр у Парижі. Фото: pixabay

У Парижі в одному з найбільших музеї світу відкрили виставку "Біля витоків сакрального образу. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві". Вона містить 5 із 16 творів, які привезли до Франції.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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За словами міністра, на виставці презентували чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століть, які з'явилися у монастирі Святої Катерини на горі Синай. Також в Луврі можна побачити константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV ст.

Виставка українських ікон у Луврі. Фото: Олександр Ткаченко

"Лувр, один з найзнаменитіших і великих музеїв, приймає на зберігання частину цінної колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві. Ми вітаємо роботу щодо дослідження цих колекцій і радіємо заснуванню окремого відділу в Луврі, який буде займатися дослідженням візантійських ікон", — зазначив Ткаченко.

Виставка українських ікон у Луврі. Фото: Олександр Ткаченко

Меморандум між Україною та Францією

Міністр нагадав, що в грудні 2022 року Лувр, Міністерство культури та інформаційної політики України та Посольство України у Франції підписали меморандум щодо розширення співпраці й багаторівневих партнерських проєктів з музеями нашої країни.

Ткаченко додав, що виставка, яка відбулася сьогодні, продовжує співпрацю між музеями України та Франції.

"Ми глибоко вдячні за ту підтримку, яку Франція надає Україні, зокрема у сфері культури, починаючи від захисту української культурної спадщини, підтримки наших кінематографістів й митців до спільної успішної боротьби з російською пропагандою. Символічно, що 15 українських музейників зараз перебувають у Франції з програмою обміну досвідом між інституціями. Вірю, що це тільки початок нашого спільного шляху в культурній площині", — наголосив політик.

Міністр культури України на виставці у Луврі. Фото: Олександр Ткаченко

Розвиток українських аудіогідів

Крім того, як зауважила директорка Лувру Лоуренс де Карс, наразі реалізовують ідею Першої леді Олени Зеленської щодо аудіогідів українською мовою в провідних музеях світу. Лувр теж доєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС постраждали десятки об'єктів культурної спадщини і культурних закладів. Під водою вже опинилися і деякі історичні пам'ятки.