В Мадриде возник большой пожар из-за неправильной подачи десерта: есть погибшие

Ресторан Burro Canaglia Bar&Resto в Мадриде, где начался пожар. Фото: 20minutos.es

В Испании в мадридском районе Саламанка произошел большой пожар в итальянском ресторане. Известно, что десять человек получили ранения, а двое погибли.

Об этом сообщает испанское медиа. 20 minutos.

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Что известно

Около полуночи в ресторане Burro Canaglia Bar&Resto начался пожар. Вероятно, это произошло, когда официант пытался обработать десерт пылающим спиртом из паяльной лампы. Такой метод в кулинарии получил название фламбовки.

С первых секунд пламя достигло потолка помещения, украшенного искусственными цветами и растениями. Однако полиция не исключает и других источников происхождения пожара.

Как сообщают в экстренных службах, как только пожар начался у главного входа, посетители пытались скрыться. Быстро покинули помещение только те, кто был близко к выходу. Остальные оказались в ловушке.

Улица Мадрида, на которой расположен ресторан, где произошел пожар. Фото: Фото: 20minutos.es

Очевидцы рассказывают, что некоторые посетители спрятались на кухне, другие убежали от пламени через дополнительную дверь.

О погибших известно, что это двое молодых людей и один из них — работник ресторана.

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