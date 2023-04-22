Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Мадриде возник большой пожар из-за неправильной подачи десерта: есть погибшие arrow

В Мадриде возник большой пожар из-за неправильной подачи десерта: есть погибшие

22 апреля 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Мадриде возник большой пожар из-за неправильной подачи десерта: есть погибшие
Ресторан Burro Canaglia Bar&amp;Resto в Мадриде, где начался пожар. Фото: 20minutos.es
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Испании в мадридском районе Саламанка произошел большой пожар в итальянском ресторане. Известно, что десять человек получили ранения, а двое погибли.

Об этом сообщает испанское медиа. 20 minutos.

Читайте также:

Что известно

Около полуночи в ресторане Burro Canaglia Bar&Resto начался пожар. Вероятно, это произошло, когда официант пытался обработать десерт пылающим спиртом из паяльной лампы. Такой метод в кулинарии получил название фламбовки.

С первых секунд пламя достигло потолка помещения, украшенного искусственными цветами и растениями. Однако полиция не исключает и других источников происхождения пожара.

Как сообщают в экстренных службах, как только пожар начался у главного входа, посетители пытались скрыться. Быстро покинули помещение только те, кто был близко к выходу. Остальные оказались в ловушке.

Улица Мадрида, на которой расположен ресторан, где произошел пожар. Фото: Фото: 20minutos.es

Очевидцы рассказывают, что некоторые посетители спрятались на кухне, другие убежали от пламени через дополнительную дверь.

О погибших известно, что это двое молодых людей и один из них — работник ресторана.

Напомним, недавно мы писали, что в городе Люберцы в Московской области России сегодня, 22 апреля, утром разразился масштабный пожар. Загорелся цех по утилизации пластика и резины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас