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У Мадриді виникла масштабна пожежа через неправильну подачу десерту: є загиблі

22 квітня 2023 14:24
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Мадриді виникла велика пожежа через неправильну подачу десерту: є загиблі
Ресторан Burro Canaglia Bar&Resto в Мадриді, де розпочалась пожежа. Фото: 20minutos.es
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Іспанії в мадридському районі Саламанка сталась велика пожежа в італійському ресторані. Відомо, що десять осіб отримали поранення, а двоє — загинули.

Про це повідомляє іспанське медіа 20 minutos.

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Що відомо

Близько опівночі у ресторані Burro Canaglia Bar&Resto почалася пожежа. Імовірно, це сталось, коли офіціант намагався обробити десерт спиртом, який палає, із паяльної лампи. Такий метод у кулінарії дістав назву фламбування.

З перших секунд полумʼя досягло стелі приміщення, яке було прикрашене штучними квітами та рослинами. Однак поліція не відкидає й інших джерел походження пожежі.

Як повідомляють у екстрених службах, як тільки пожежа почалась біля головного входу, відвідувачі намагались втікти. Швидко покинули приміщення лише ті, хто був близько до виходу. Інші опинилися у пастці.

Вулиця Мадрида, на якій розташовано ресторан, де відбулась пожежа. Фото: Фото: 20minutos.es

Очевидці розповідають, що дехто з відвідувачів заховався на кухні, інші втекли від полумʼя через додаткові двері.

Про загиблих відомо, що це двоє молодих людей і один із них — працівник ресторану.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії сьогодні, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.

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