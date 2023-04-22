У Мадриді виникла велика пожежа через неправильну подачу десерту: є загиблі

У Мадриді виникла масштабна пожежа через неправильну подачу десерту: є загиблі
В Іспанії в мадридському районі Саламанка сталась велика пожежа в італійському ресторані. Відомо, що десять осіб отримали поранення, а двоє — загинули.
Про це повідомляє іспанське медіа 20 minutos.
Що відомо
Близько опівночі у ресторані Burro Canaglia Bar&Resto почалася пожежа. Імовірно, це сталось, коли офіціант намагався обробити десерт спиртом, який палає, із паяльної лампи. Такий метод у кулінарії дістав назву фламбування.
З перших секунд полумʼя досягло стелі приміщення, яке було прикрашене штучними квітами та рослинами. Однак поліція не відкидає й інших джерел походження пожежі.
Як повідомляють у екстрених службах, як тільки пожежа почалась біля головного входу, відвідувачі намагались втікти. Швидко покинули приміщення лише ті, хто був близько до виходу. Інші опинилися у пастці.
Очевидці розповідають, що дехто з відвідувачів заховався на кухні, інші втекли від полумʼя через додаткові двері.
Про загиблих відомо, що це двоє молодих людей і один із них — працівник ресторану.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у місті Люберці в Московській області Росії сьогодні, 22 квітня, вранці спалахнула масштабна пожежа. Загорівся цех з утилізації пластику та гуми.