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В МАГАТЭ заявили, что внимательно следят за ситуацией на Каховской ГЭС

6 июня 2023 11:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В МАГАТЭ заявили, что внимательно следят за ситуацией на Каховской ГЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В результате подрыва российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС существует угроза создания опасной ситуации на Запорожской АЭС. Однако в МАГЕТЕ заверили, что следят за ходом событий.

Об этом сообщило МАГАТЭ на своей официальной Twitter-странице.

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Реакция МАГАТЭ

"МАГАТЭ известно о сообщениях о повреждении Каховской дамбы в Украине. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; отсутствие непосредственного риска ядерной безопасности на заводе ЗАЭС", — заявили в учреждении.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС. Скриншот

 

Напомним, ранее мы писали, что подрыв Каховской ГЭС может оказать серьезное влияние на работу ЗАЭС . В Энергоатоме предупреждают, что подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь тяжелые последствия для работы Запорожской АЭС. Однако, к счастью, пока ситуация остается контролируемой.

Добавим, некоторые населенные пункты Херсонщины уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Также мы писали, что по сети начали распространяться спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

 

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