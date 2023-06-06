У МАГАТЕ заявили, що пильно стежать за ситуацією на Каховській ГЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Фото: google.com

Внаслідок підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС існує загроза створення небезпечної ситуації на Запорізькій АЕС. Однак у МАГЕТЕ запевнили, що стежать за перебігом подій.

Про це повідомило МАГАТЕ на своїй офіційній Twitter-сторінці.

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Реакція МАГАТЕ

"МАГАТЕ відомо про повідомлення про пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією; відсутність безпосереднього ризику ядерної безпеки на заводі ЗАЕС", — заявили в установі.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що підрив Каховської ГЕС може серйозно вплинути на роботу ЗАЕС. В Енергоатомі попереджають, що підрив росіянами Каховської ГЕС може мати тяжкі наслідки для роботи Запорізької АЕС. Однак, на щастя, поки ситуація лишається контрольованаю.

Додамо, деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води.

Також ми писали, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.