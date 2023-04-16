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В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире

16 апреля 2023 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Мексике проснулся один из самых опасных вулканов в мире
Извержение вулкана Попокатепетль. Фото: webcamsdemexico
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 апреля, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль. Его считают одним из самых опасных в мире.

Об этом сообщает Infobae.

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Подробности

За последние сутки вулкан произвел 148 выбросов. Дым поднялся в высоту около 6700 метров.

Местным жителям советуют не приближаться к Попокатепетлю из-за падения раскаленных обломков.

"В случае ливня в районе Попокатепетля важно держаться как можно дальше от дна оврага из-за опасности, которую представляют собой потоки грязи и мусора", — подчеркнули специалисты.

Активность одного из самых опасных вулканов в мире вызвала серьезную обеспокоенность жителей соседних районов.

Попокатепетль является одним из самых активных вулканов мира. Он расположен всего в 64 километрах юго-восточнее столицы Мексики города Мехико. Последнее извержение этого вулкана было в 2020 году.

Напомним, в сети обнародовали фото и видео последствий извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. На кадрах видно, что прилегающие к вулкану селения засыпало немалым слоем пепла.

Также мы писали, что в индонезийской провинции Восточные Нуса-Тенгара проснулся вулкан Или-Левотолок. Столб дыма и пепла, что он выверг, поднялся на километр в небо. Поэтому власти острова ввели запретную зону в этом районе.

Добавим, 11 марта в Индонезии на острове Ява началось извержение вулкана Мерапи. Он выбросил столб дыма на высоту до семи километров.

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