У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі
Сьогодні, 16 квітня, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.
Про це повідомляє Infobae.
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За останню добу вулкан зробив 148 викидів. Дим піднявся у висоту близько 6 700 метрів.
Місцевим мешканцям радять не наближатися до Попокатепетля через падіння розжарених уламків.
"У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття", — наголосили фахівці.
Активність одного з найнебезпечніших вулканів у світі викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів.
#MonitorPopocatépetl 🌋 | Se detecta actividad volcánica con lanzamiento de material incandescente. pic.twitter.com/i6CGYDz1qy— PC Municipal Puebla (@PCPueblaCapital) April 15, 2023
Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Останнє виверження цього вулкану було у 2020 році.
Popocatepetl volcano "woke up" in Mexico— The Rio Times (@TheRioTimes) April 15, 2023
After the volcano threw out a column of ash, the evacuation of the civilian population began in the district. pic.twitter.com/uGeE4MfKgJ
Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу.
Також ми писали, що в індонезійській провінції Східні Нуса-Тенгара прокинувся вулкан Ілі-Левотолок. Стовп диму та попелу, що він вивергнув, піднявся на кілометр у небо. Через це влада острова запровадила заборонену зону в цьому районі.
Додамо, 11 березня в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.