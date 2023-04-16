У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі

Виверження вулкана Попокатепетль. Фото: webcamsdemexico

Сьогодні, 16 квітня, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.

Про це повідомляє Infobae.

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За останню добу вулкан зробив 148 викидів. Дим піднявся у висоту близько 6 700 метрів.

Місцевим мешканцям радять не наближатися до Попокатепетля через падіння розжарених уламків.

"У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття", — наголосили фахівці.

Активність одного з найнебезпечніших вулканів у світі викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів.

#MonitorPopocatépetl 🌋 | Se detecta actividad volcánica con lanzamiento de material incandescente. pic.twitter.com/i6CGYDz1qy — PC Municipal Puebla (@PCPueblaCapital) April 15, 2023

Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Останнє виверження цього вулкану було у 2020 році.

Popocatepetl volcano "woke up" in Mexico



After the volcano threw out a column of ash, the evacuation of the civilian population began in the district. pic.twitter.com/uGeE4MfKgJ — The Rio Times (@TheRioTimes) April 15, 2023

Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу.

Також ми писали, що в індонезійській провінції Східні Нуса-Тенгара прокинувся вулкан Ілі-Левотолок. Стовп диму та попелу, що він вивергнув, піднявся на кілометр у небо. Через це влада острова запровадила заборонену зону в цьому районі.

Додамо, 11 березня в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.