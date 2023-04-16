Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі arrow

У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі

16 квітня 2023 17:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Мексиці прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі
Виверження вулкана Попокатепетль. Фото: webcamsdemexico
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 квітня, у Мексиці прокинувся вулкан Попокатепетль. Його вважають одним із найнебезпечніших у світі.

Про це повідомляє Infobae.

Читайте також:

Деталі

За останню добу вулкан зробив 148 викидів. Дим піднявся у висоту близько 6 700 метрів.

Місцевим мешканцям радять не наближатися до Попокатепетля через падіння розжарених уламків.   

"У разі зливи в районі Попокатепетля важливо триматися якомога далі від дна яру через небезпеку, яку являють собою потоки бруду й сміття", — наголосили фахівці.

Активність одного з найнебезпечніших вулканів у світі викликала серйозне занепокоєння жителів сусідніх районів.

Попокатепетль є одним з найактивніших діючих вулканів світу. Він розташований лише за 64 кілометрів на південний схід від столиці Мексики міста Мехіко. Останнє виверження цього вулкану було у 2020 році.

Нагадаємо, у мережі оприлюднили фото та відео наслідків виверження вулкана Шивелуч на Камчатці. На кадрах видно, що прилеглі до вулкана селища засипало чималим шаром попелу. 

Також ми писали, що в індонезійській провінції Східні Нуса-Тенгара прокинувся вулкан Ілі-Левотолок. Стовп диму та попелу, що він вивергнув, піднявся на кілометр у небо. Через це влада острова запровадила заборонену зону в цьому районі.

Додамо, 11 березня в Індонезії на острові Ява почалося виверження вулкана Мерапі. Він викинув стовп диму на висоту до семи кілометрів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB