"У меня там друзья": посол Великобритании в Украине отреагировала на обстрел Умани

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: Детектор медиа

Сегодня, 28 апреля 2023 года, российские войска в очередной раз выпустили десятки баллистических ракет по территории Украины. Массовое убийство украинцев коснулось и города Умани. Посол Британии отреагировала на обстрелы.

Об этом Мелинда Симмонс пишет в своем Twitter-аккаунте.

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По словам Мелинды Симмонс, в Умани живут ее друзья, которые этой ужасной ночью бежали из своих квартир, чтобы уберечь свои жизни.

"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось сбежать из своей квартиры. Прошлой ночью российские авиаудары не должны были быть хуже предыдущих, но, зная пострадавших людей, это неизбежно. То, что справедливость придет — сейчас не утешает, но я держусь за это" , — написала она.

У нас есть люди в #Умане , которые делают из своих домов. Это должно быть позднее ночное время 🇷🇺 air strikes feel worse than others but knowing people affected, inevitably it does. Это justice будет работать для этих случаев является сильным комфортом правой теперь, но я имею в себе. — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 28, 2023

Напомним, сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. От российских ракет пострадал и город Умань. Число жертв обстрела в Умани уже более 15-ти. Официально подтверждена и гибель детей.