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"У меня там друзья": посол Великобритании в Украине отреагировала на обстрел Умани

28 апреля 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
"У меня там друзья": посол Великобритании в Украине отреагировала на обстрел Умани
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Фото: Детектор медиа
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 28 апреля 2023 года, российские войска в очередной раз выпустили десятки баллистических ракет по территории Украины. Массовое убийство украинцев коснулось и города Умани. Посол Британии отреагировала на обстрелы.

Об этом Мелинда Симмонс пишет в своем Twitter-аккаунте.

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По словам Мелинды Симмонс, в Умани живут ее друзья, которые этой ужасной ночью бежали из своих квартир, чтобы уберечь свои жизни.

"У меня есть друзья в Умани, которым пришлось сбежать из своей квартиры. Прошлой ночью российские авиаудары не должны были быть хуже предыдущих, но, зная пострадавших людей, это неизбежно. То, что справедливость придет — сейчас не утешает, но я держусь за это" , — написала она.

Напомним, сегодня Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. От российских ракет пострадал и город Умань. Число жертв обстрела в Умани уже более 15-ти. Официально подтверждена и гибель детей.

 

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