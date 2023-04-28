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"У мене там друзі": посол Великої Британії в Україні відреагувала на обстріл Умані

28 квітня 2023 15:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"У мене там друзі": посол Великої Британії в Україні відрегагувала на обстріл Умані
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Фото: Детектор медіа
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 28 квітня 2023 року, російська війська вчергове випустили десятки балістичних ракет по території України. Масове вбиство українців торкнулося і міста Умань. Посол Британії відреагувала на обстріл.

Про це Мелінда Сіммонс пише у своєму Twitter-акаунті.

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За словами Мелінди Сіммонс, в Умані живуть її друзі, які цієї жахливої ночі втікали із своїх квартир, щоб уберегти свої життя.

"У мене є друзі в Умані, яким довелося втекти зі своєї квартири. Минулої ночі російські авіаудари не повинні були бути гіршими за попередні, але, знаючи людей, які постраждали, це неминуче. Те, що справедливість прийде — зараз не втішає, але я тримаюся за це", — написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Від російських ракет постраждало й місто Умань. Кількість жертв обстрілу в Умані уже більше 15-ти. Офіційно підтверджено і загибель дітей.

 

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