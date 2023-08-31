Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В сети показали, как под Москвой летают беспилотники arrow

В сети показали, как под Москвой летают беспилотники

31 августа 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети показали, как под Москвой летают беспилотники
Беспилотник под Москвой. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 31 августа, в Красногорске Московской области заметили беспилотники. Они кружили над городом.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Беспилотники под Москвой

БпЛА над городом заметили около 15:00.

"Над подмосковным Красногорском прямо сейчас кружат беспилотники", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 31 августа, в Брянске беспилотный летательный аппарат, напоминающий камикадзе, разбился на территории гостевого дома, принадлежащего Управлению делами местных властей. Этот инцидент произошел недалеко от центра регионального управления.

Также мы писали, утром 31 августа по направлению Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задержали десятки рейсов.

Добавим, обнародовали первые спутниковые кадры после атаки БпЛА на аэродром в Пскове в РФ. Таким образом, на фото заметно, что как минимум два самолета Ил-76 повреждены в ночь на 30 августа.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз