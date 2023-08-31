В сети показали, как под Москвой летают беспилотники

Беспилотник под Москвой. Фото: скриншот с видео

Сегодня, 31 августа, в Красногорске Московской области заметили беспилотники. Они кружили над городом.

Об этом сообщают росСМИ.

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БпЛА над городом заметили около 15:00.

"Над подмосковным Красногорском прямо сейчас кружат беспилотники", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 31 августа, в Брянске беспилотный летательный аппарат, напоминающий камикадзе, разбился на территории гостевого дома, принадлежащего Управлению делами местных властей. Этот инцидент произошел недалеко от центра регионального управления.

Также мы писали, утром 31 августа по направлению Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задержали десятки рейсов.

Добавим, обнародовали первые спутниковые кадры после атаки БпЛА на аэродром в Пскове в РФ. Таким образом, на фото заметно, что как минимум два самолета Ил-76 повреждены в ночь на 30 августа.