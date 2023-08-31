У мережі показали, як під Москвою літають безпілотники

Безпілотник під Москвою. Фото: скриншот з відео

Сьогодні, 31 серпня, у Красногорську Московської області помітили безпілотники. Вони кружляли над містом.

Про це повідомляють росЗМІ.

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БпЛА над містом помітили близько 15:00.

"Над підмосковним Красногорськом прямо зараз кружляють безпілотники", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 31 серпня, у Брянську безпілотний літальний апарат, що нагадує камікадзе, розбився на території гостьового будинку, що належить Управлінню справами місцевої влади. Цей інцидент стався неподалік центру регіонального управління.

Також ми писали, вранці 31 серпня у напрямку Москви збили безпілотник. Через це одразу три міжнародні аеропорти затримали десятки рейсів.

Додамо, оприлюднили перші супутникові кадри після атаки БпЛА на аеродром у Пскові, що у РФ. Таким чином на фото помітно, що як мінімум два літаки Іл-76 пошкоджено в ніч на 30 серпня.