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В сети показали спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки беспилотников

28 августа 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети показали спутниковые снимки аэродрома в Курске после атаки беспилотников
Спутниковые снимки аэродрома в Курске. Фото: Aviation_Intel/X
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спутниковые изображения российского военного аэродрома в Курске, сделанные после атаки беспилотных летательных аппаратов, стали доступными в интернете. Первичный анализ снимков не показал значительных разрушений.

Об этом сообщил главный редактор американского портала The War Zone Тайлер Роговэй.

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По словам журналиста, первичный анализ не показал значимых разрушений или потерь в авиапарке, впрочем, он уточнил, что необходимо более тщательное рассмотрение изображений. 

"Спутниковые фотографии имеют свои ограничения. Несмотря на отсутствие глобальных разрушений, возможны мелкие повреждения", — сказал он.

Aviation_Intel/X
Военный аэродром в Курске. Фото: 
Aviation_Intel/X
Aviation_Intel/X
Военный аэродром в Курске. Фото: 
Aviation_Intel/X
Aviation_Intel/X
Военный аэродром в Курске. Фото: 
Aviation_Intel/X

Стоит отметить, что вечером 27 августа в Курске произошло несколько сильных детонаций. Официальные лица из Министерства обороны России подтвердили успешное уничтожение атакующих дронов. В то же время глава Курской области сообщил о том, что один из беспилотников угодил в жилой дом.

Напомним, что беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области, который находится на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.

Также 20 августа губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БпЛА вроде бы как успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.

 

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